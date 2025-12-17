Giugliano viabilità e civiltà | in via Palumbo continua il parcheggio selvaggio
In via Palumbo a Giugliano, il problema del parcheggio selvaggio persiste, compromettendo la viabilità e il decoro della zona. Nonostante le iniziative delle autorità, le auto in sosta irregolare continuano a creare disagi e a mettere alla prova il senso civico dei cittadini.
