Giugliano viabilità e civiltà | in via Palumbo continua il parcheggio selvaggio

In via Palumbo a Giugliano, il problema del parcheggio selvaggio persiste, compromettendo la viabilità e il decoro della zona. Nonostante le iniziative delle autorità, le auto in sosta irregolare continuano a creare disagi e a mettere alla prova il senso civico dei cittadini.

