Giugliano Natale in musica a Lago Patria | Julia Burduli in concerto presso la Parrocchia Sacra Famiglia

Il Natale a Lago Patria si anima con un concerto speciale alla Parrocchia Sacra Famiglia. Il 21 dicembre alle 11:00, Julia Burduli, rinomata soprano crossover, incanterà il pubblico con le sue melodie, regalando un’atmosfera di magia e emozioni profonde. Un evento imperdibile per vivere le festività all’insegna della musica e della convivialità.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Le festività natalizie si tingono di note ed emozioni a Lago Patria. Il prossimo 21 dicembre, alle ore 11:00, la Parrocchia Sacra Famiglia a Lago Patria ospiterà un imperdibile concerto che vedrà come protagonista la celebre artista soprano crossover Julia Burduli. L'evento, patrocinato dal Comune di Giugliano, promette di essere

