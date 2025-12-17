Giugliano il fronte ambientalista non abbassa la guardia | giovedì e venerdì due incontri

A Giugliano, il movimento ambientalista resta vigile e impegnato, organizzando due incontri fondamentali nelle chiese di San Matteo e Santa Sofia. Giovedì e venerdì, cittadini e attivisti si riuniranno per discutere e promuovere iniziative di tutela ambientale, rafforzando la loro presenza sul territorio. Un impegno costante per sensibilizzare e difendere il patrimonio naturale e il benessere della comunità locale.

