Giugliano grandi eventi | Ciro Ceruti Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare
Giugliano si prepara a vivere giornate all'insegna della musica e dell'intrattenimento con una serie di grandi eventi. Venerdì, il palco ospiterà lo spettacolo di Ciro Ceruti, seguito dai concerti di Ebbanesis e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, offrendo un programma ricco di emozioni e coinvolgimento per il pubblico locale.
Grandi eventi a Giugliano: lo show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare. Grandi eventi a Giugliano all’interno del programma “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero”. Entra nel clou il programma promosso dal Comune ed iniziato lo scorso 6 dicembre. Domani sera alle 21, nella ex chiesa delle . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Grandi eventi a Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare
Leggi anche: “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025”: a Giugliano in Campania il più ricco programma mai organizzato, con la presenza di Mr. Hyde e Ciro Ceruti
Ciro Esposito, il lutto di Scampia Venerdì i funerali
Natale a Giugliano 2025, tra eventi e concerti: il programma - Prende il via la rassegna degli eventi di Natale 2025 a Giugliano in Campania tra villaggi, laboratori e concerti. msn.com
Grandi eventi a #Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare | https://shorturl.at/zp9Hf - facebook.com facebook
Grandi eventi a Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare - x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.