Giugliano auto non si ferma allo stop | furgoncino dei rifiuti si capovolge Ferito operaio
Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Giugliano, lungo la via Domitiana. Un'auto non si è fermata allo stop, provocando il capovolgimento di un furgoncino dei rifiuti e il ferimento di un operaio. L'episodio è avvenuto nei pressi della rotonda del Burger King, creando disagi al traffico locale.
Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, sulla via Domitiana, nel tratto di Varcaturo in direzione Giugliano, nei pressi della rotonda del Burger King. Coinvolti un’auto e un furgoncino della nettezza urbana, che a seguito dell’impatto si è ribaltato sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile non si sarebbe fermata allo stop, causando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Prende la rotonda a forte velocità e si schianta contro un'auto. Poi non si ferma a soccorrere il ferito e scappa
Leggi anche: Ferito e sanguinante nell’auto ferma a bordo strada, salvato dalla polizia stradale
Giugliano, quel brutto vizio di non fermarsi agli stop
Giugliano, pony in fuga tra le auto: bloccato dai carabinieri (ilmattino.it) - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.