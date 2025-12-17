Giugliano auto non si ferma allo stop | furgoncino dei rifiuti si capovolge Ferito operaio

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Giugliano, lungo la via Domitiana. Un'auto non si è fermata allo stop, provocando il capovolgimento di un furgoncino dei rifiuti e il ferimento di un operaio. L'episodio è avvenuto nei pressi della rotonda del Burger King, creando disagi al traffico locale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.