Giugliano auto non si ferma allo stop | furgoncino dei rifiuti si capovolge Ferito operaio

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Giugliano, lungo la via Domitiana. Un'auto non si è fermata allo stop, provocando il capovolgimento di un furgoncino dei rifiuti e il ferimento di un operaio. L'episodio è avvenuto nei pressi della rotonda del Burger King, creando disagi al traffico locale.

Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, sulla via Domitiana, nel tratto di Varcaturo in direzione Giugliano, nei pressi della rotonda del Burger King. Coinvolti un'auto e un furgoncino della nettezza urbana, che a seguito dell'impatto si è ribaltato sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile non si sarebbe fermata allo stop, causando

