Giù la Vela Rossa di Scampia iniziati i lavori per l’abbattimento – Video

Sono iniziati mercoledì 17 dicembre i lavori per l’abbattimento della Vela Rossa a Scampia, l’ultima delle sette vele costruite negli anni ’70 nel quartiere di Napoli. La demolizione segna un passo importante nel processo di riqualificazione e rinnovamento dell’area, con interventi mirati a migliorare la qualità urbana e sociale del quartiere.

È iniziata poco dopo le ore 9 di mercoledì 17 dicembre la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l'ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli, una delle sette vele che furono realizzate negli anni '70. L'abbattimento è partito con due grandi escavatori a tenaglia che stanno demolendo a pezzi la grande Vela, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Come spiegano gli operai al lavoro, ci vorranno due settimane di giorni lavorativi per buttare giù tutta la Vela, poi verranno separati i materiali a cominciare da ferro e cemento.

Scampia, giù la vela rossa. Aperto il cantiere per la demolizione - E' l'ultima da abbattere nel programma di rigenerazione urbana "ReStart" mentre prosegue la riqualificazione di quella azzurra, teatro del crollo del 2024 in cui morirono tre persone ... rainews.it

