Giù anche la Vela Rossa Napoli cambia il volto di Scampia

A Napoli, il volto di Scampia sta cambiando con l'inizio della demolizione della Vela Rossa, l'ultimo edificio ancora in piedi. Questa operazione segna un importante passo nel processo di riqualificazione dell'area, simbolo di un intervento più ampio di recupero urbano. La demolizione rappresenta un nuovo capitolo per il quartiere, volto a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto È iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli. Due grandi escavatori a tenaglia stanno demolendo a pezzi la grande Vela sotto lo sguardo del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Da oggi, spiegano gli operai al lavoro, ci vorranno circa tre settimane per buttare giù tutta la Vela. Poi inizieranno le opere per separati i materiali, a cominciare da ferro e cemento. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Napoli, ultimo sprint a Scampia. Andrà giù la Vela Rossa: «In arrivo 450 alloggi»

