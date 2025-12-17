Giro d' Italia 2026 le scelte della Ineos Grenadiers | Bernal e Arensman al via

L'articolo analizza le scelte della Ineos Grenadiers per il Giro d'Italia 2026, con particolare attenzione alla ripresa di Egan Bernal e alla presenza di Arensman, entrambi al via. Dopo una lenta rinascita nel 2025, Bernal si prepara a tornare in grande stile, mentre la squadra punta a confermarsi tra le protagoniste del prossimo grande appuntamento ciclistico.

Roma, 16 dicembre 2025 - La lenta rinascita di Egan Bernal ha visto battere nel 2025 due colpi importanti: l'incoraggiante settimo posto al Giro d'Italia 2025 e la tappa, la 16esima, vinta battendo Mikel Landa alla Vuelta 2025, nonostante il taglio (uno dei tanti) imposto dalle proteste Pro-Pal. Insieme alla sua Ineos Grenadiers, Bernal ha voglia di riprovarci, dando un'altra chance alla corsa quasi di casa: la sua presenza al Giro d'Italia 2026 sembra cosa fatta. Bernal e Arensman verso il Giro d'Italia 2026. Con il colombiano, vincitore nel 2021, al via in Bulgaria dovrebbe esserci anche Thymen Arensman, un altro uscito rinfrancato dalla scorsa stagione: per l'olandese un ottimo 12esimo posto al Tour de France 2025, con allegate 2 vittorie di tappa, una figlia di una fuga e l'altra avendo la meglio addirittura di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

