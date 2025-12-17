Giovani di periferia tra povertà educativa e futuro negato | quando la geografia pesa sulle diseguaglianze

L'articolo esplora le sfide dei giovani di periferia in Italia, evidenziando come la collocazione geografica influenzi le opportunità di crescita e sviluppo. La povertà educativa e le disuguaglianze sociali limitano il futuro di molte giovani generazioni, evidenziando l'importanza di affrontare le disparità territoriali per promuovere un’equità reale.

© Lanotiziagiornale.it - Giovani di periferia, tra povertà educativa e futuro negato: quando la geografia pesa sulle diseguaglianze Crescere in Italia significa sempre più spesso crescere in periferia. Non solo per chi vive ai margini geografici delle città, ma per un’intera generazione che sperimenta condizioni di accesso diseguali all’istruzione, al lavoro, alle opportunità sociali. L’analisi di Openpolis sulla condizione dei giovani nelle periferie urbane restituisce un quadro netto: il luogo in cui nasci pesa ancora in modo decisivo sul tuo destino. E pesa di più se sei giovane. Nel 2024 il 13,8% dei minori vive in povertà assoluta, una quota molto più alta della media nazionale. Nelle aree urbane la situazione si aggrava: il 16,1% delle famiglie con figli nei comuni centro di area metropolitana si trova in povertà assoluta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Raccontare il futuro: il progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. Al via laboratori e corsi gratuiti per bambine e bambini a Pisa, Cascina e San Giuliano Terme Leggi anche: Povertà educativa minorile e inclusione sociale, fondi per 60 "borse" sportive per giovani dai 6 ai 14 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Non solo maranza e baby gang. Perché i giovani di periferia “Non sono emergenza” - Il rapporto dell'osservatorio di Con i bambini racconta il disagio giovanile superando le letture stigmatizzanti: solo conoscendo a fondo le periferie sarà possibile ridurre i divari educativi e socia ... msn.com

Giovani e periferie. Con i bambini e Openpolis: “Ridurre i divari educativi e sociali che segnano la crescita degli adolescenti nelle città italiane” - Che differenza c’è, in termini di opportunità sociali, economiche ed educative, tra crescere nel centro di una città o nella sua perif ... agensir.it

Un nuovo lungometraggio in arrivo a Roma apre i casting a giovani tra i 18 e i 25 anni provenienti dalla periferia romana. La selezione è aperta anche a chi non ha mai lavorato sul set, valorizzando autenticità e naturalezza. Scopri tutti i dettagli su Casting - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.