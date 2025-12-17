Giovani alla guida il 50% degli under 24 usa lo smartphone | uno su cinque al volante sotto effetto d' alcol I dati dell' Osservatorio
L'uso dello smartphone alla guida tra i giovani è diffusissimo, con il 50% degli under 24 che si collega durante la guida. Inoltre, uno su cinque tra loro si mette al volante sotto effetto di alcol. Nonostante le sanzioni elevate, molte abitudini rischiose persistono, evidenziando una criticità nella cultura della sicurezza stradale tra i giovani.
Non bastano le multe salate fino a mille euro. Guidare con lo smartphone resta un'abitudine per quasi un giovane su due. Ma non solo: uno su 5 si è messo più di una volta al. Leggo.it
La sicurezza stradale resta una criticità tra i giovani, spesso coinvolti in comportamenti rischiosi come l’uso dello smartphone, l’eccesso di velocità e la guida in condizioni di stanchezza. Quasi un giovane su due ammette di utilizzare il telefono mentre guida, s - facebook.com facebook
