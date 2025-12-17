Giovane morto a Policastro in un incidente | 2 anni di pena per il carabiniere fuori servizio

Un tragico incidente a Policastro ha portato alla morte di Lorenzo Pio Coronato. Il conducente dell'auto coinvolta, un carabiniere fuori servizio, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa. La vicenda ha suscitato grande commozione e riflessioni sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade.

© Salernotoday.it - Giovane morto a Policastro in un incidente: 2 anni di pena per il carabiniere fuori servizio Due anni di condanna, pena sospesa, per il conducente dell'auto coinvolto nell'incidente nel quale morì, a Policastro, Lorenzo Pio Coronato. La decisione questo pomeriggio al Tribunale di Lagonegro, decisione accolta con malumore dai parenti del 18enne originario di Ispani, che morì nell'agosto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ancora un tragico incidente sull'Adriatica, morto un giovane di 28 anni: chi era la vittima Leggi anche: Incidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente a Pozzuoli, morto il 16enne Vincenzo Sepe: la madre gli aveva detto di non prendere lo scooter - La vita del giovane Vincenzo Sepe, morto in un incidente stradale a Napoli, poteva essere salvata. msn.com

Tragico incidente a Ronchi dei Legionari: morto un giovane motociclista - Incidente mortale a Ronchi dei Legionari in viale Serenissima: perde la vita un giovane motociclista, inutili i soccorsi. nordest24.it

Incidente in scooter mentre va a scuola: muore giovane di 16 anni, grave l'amico 17enne che era con lui - Un grave incidente stradale, costato la vita a un minorenne residente a Marano, che ha 16 anni, si è verificato nelle scorse ore a Pozzuoli. msn.com

La tragedia di Policastro Demetrio muore scontrandosi con il trattore del padre

Il giovane è morto sul posto Leggi l’articolo tinyurl.com/5en4h8ha - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.