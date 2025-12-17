Giovane morto a Policastro in un incidente | 2 anni di pena per il carabiniere fuori servizio

Un tragico incidente a Policastro ha portato alla morte di Lorenzo Pio Coronato. Il conducente dell'auto coinvolta, un carabiniere fuori servizio, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa. La vicenda ha suscitato grande commozione e riflessioni sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade.

Due anni di condanna, pena sospesa, per il conducente dell'auto coinvolto nell'incidente nel quale morì, a Policastro, Lorenzo Pio Coronato. La decisione questo pomeriggio al Tribunale di Lagonegro, decisione accolta con malumore dai parenti del 18enne originario di Ispani, che morì nell'agosto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

