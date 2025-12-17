Giornalisti europei il napoletano Harry Di Prisco nel Comitato di arbitrato e conciliazione internazionale

Durante il 63° Congresso dell’Associazione dei Giornalisti Europei a Bruxelles, il giornalista napoletano Harry Di Prisco è stato scelto per far parte del Comitato di arbitrato e conciliazione internazionale, segnando un momento importante per il giornalismo indipendente in Europa.

Si è conclusa a Bruxelles l’Assemblea internazionale del 63° Congresso dell’Associazione dei Giornalisti Europei, che ha segnato un passaggio chiave per il futuro del giornalismo indipendente nel continente. Nel corso dei lavori, l’AEJ – Association of European Journalists, a cui aderisce l’AGE – ha rinnovato i propri organismi dirigenti ed eletto la leadership che guiderà l’Associazione nel biennio 2026-2027. Tra le nomine, anche quella del napoletano Harry Di Prisco, giornalista della Sezione italiana dell’Associazione dei Giornalisti Europei e iscritto all’Ordine dal 1973, eletto nel Comitato di Arbitrato e Conciliazione internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Attentato a Sigfrido Ranucci, la discussione al parlamento europeo sulle intimidazioni ai giornalisti europei – La diretta

Leggi anche: Il giovane campione napoletano di pugilato Salvatore Attrattivo impegnato con la Nazionale Italiana agli Europei

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tutto il Trash Ormai Dimenticato 1

Il giornalista napoletano Harry di Prisco eletto membro del Comitato di Arbitrato e Conciliazione - L'Associazione dei Giornalisti Europei ha concluso a Bruxelles i lavori dell’Assemblea internazionale del 63° Congresso dell’AEJ, l’Association of European ... napolivillage.com

Grande interesse di buyer, operatori e giornalisti europei per la Sicilia Occidentale. L’offerta turistica più attrattiva con i voli diretti operativi tutto l’anno. - facebook.com facebook

“ L’Europa non può rimanere indifferente davanti al coraggio dei due giornalisti in carcere Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli premiati dal Parlamento europeo nel 2025. I loro coraggio è un faro che deve illuminare le coscienze e le politiche”. @letiziamoratti x.com