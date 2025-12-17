GIORGIO PANARIELLO PASSA A CANALE 5 | TEMPO DI NOVITÀ E NUOVI PROGETTI

Giorgio Panariello si unisce a Canale 5, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e rafforzando la strategia di Mediaset di ampliare la propria offerta con volti noti. Dopo gli arrivi di Max Giusti e Gigi D’Alessio, questa mossa rappresenta un importante passo avanti nel rinnovamento del palinsesto del network.

Pier Silvio Berlusconi continua la campagna acquisti per Canale 5. Dopo il recente arrivo di Max Giusti e Gigi D’Alessio, tocca a Giorgio Panariello lasciare la Rai per Mediaset. Il popolare attore, comico e showman toscano non sarà nella giuria di Tali e Quali su Rai1, da venerdì 9 gennaio, dove sarà sostituito da Massimo Lopez che potrebbe rimanere anche nell’edizione del prossimo autunno di Tale e Quale Show. Secondo il settimanale Chi, Panariello sarebbe ad un passo dalla firma con il colosso tv di Cologno Monzese. Per lui “è tempo di novità e nuovi progetti”. Si prospetta un nuovo show evento in prima serata su Canale 5? Staremo a vedere. 🔗 Leggi su Bubinoblog

