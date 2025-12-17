Giorgia Meloni nuovo look Il suo parrucchiere | Taglio alla Monica Bellucci

Giorgia Meloni sfoggia un nuovo look: il suo parrucchiere rivela un taglio ispirato a Monica Bellucci. Una giornata intensa per la presidente del Consiglio, tra impegni alla Camera e al Senato, in preparazione al prossimo Consiglio europeo. Un cambio di stile che ha catturato l’attenzione, mentre Meloni si concentra sulle delicate questioni internazionali e nazionali in un momento cruciale per l’Italia.

Giornata intensa per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta in mattinata alla Camera dei deputati e poi al Senato con una lunga relazione in vista del Consiglio europeo in programma il 18 e 19 dicembre. La premier è apparsa combattiva nel delineare la posizione del governo sui principali dossier europei. Al centro del suo intervento i negoziati sulla guerra in Ucraina, che potrebbero chiudersi entro la fine dell'anno, e soprattutto il delicato tema dell'utilizzo degli asset russi congelati, sul quale i Ventisette sono chiamati a trovare un'intesa. Meloni ha espresso forti perplessità sull'impiego dei beni russi come garanzia per la ricostruzione ucraina, sottolineando i possibili rischi per le imprese italiane ancora presenti in Russia.

Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi Dario, Edoardo e Matteo

Poco fa, alla Camera, Elly Schlein ha preso la parola davanti a Giorgia Meloni e ha fatto una cosa semplicissima: ha messo in fila i fatti, i numeri, le responsabilità. Senza slogan, senza scorciatoie. Ne è venuto fuori un intervento durissimo, diretto e che smonta - facebook.com facebook

"La realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione, tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino" (Giorgia Meloni) x.com

