Giorgia Meloni alla Camera la frenata dell’Italia sugli asset russi | Trovare soluzione? Sarà complicato – La diretta
Giorgia Meloni torna alla Camera dei deputati dopo due mesi, in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. La premier affronta la questione degli asset russi, evidenziando le difficoltà nel trovare una soluzione efficace. L’intervento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale e politica, con un focus sul ruolo dell’Italia nelle recenti dinamiche europee.
La premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarl i così da finanziare l’Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni. Proprio questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato l’ appello ai leader Ue: basta indugi, è ora di decidere così da affermare «l’indipendenza d’Europa» nell’era di «guerre e predatori». 🔗 Leggi su Open.online
