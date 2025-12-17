Giorgia Meloni alla Camera botte da orbi all’Ue come Trump | Declino culturale La frenata sugli asset russi | Strada complicata – La diretta
Giorgia Meloni torna alla Camera dei deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. Nel suo intervento, critica l’Unione europea, definendola in declino culturale, e commenta la situazione sugli asset russi, evidenziando le difficoltà nella gestione. L’intervento segna un momento importante nell’attività parlamentare della premier dopo quasi due mesi.
La premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarl i così da finanziare l’Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni. Proprio questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato l’ appello ai leader Ue: basta indugi, è ora di decidere così da affermare «l’indipendenza d’Europa» nell’era di «guerre e predatori». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”
Leggi anche: Camera, ok a riconoscimento condizionato Palestina ma anche al piano di Trump per Gaza, Schlein attacca Meloni: “Molli la clava e faccia la premier”
Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto
Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it
Giorgia Meloni alla Camera, la frenata dell’Italia sugli asset russi: «Trovare soluzione? Sarà complicato» – La diretta - La presidente del Consiglio in Aula alla vigilia del vertice Ue: «Sostegno all'Ucraina, massima pressione su Mosca» ... open.online
"La realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione, tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino" (Giorgia Meloni) x.com
Giorgia Meloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. L'Italia non invierà soldati» - facebook.com facebook
