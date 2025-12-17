Giorgia Fiorentini a volte ritornano Presidente quindici anni dopo | Il mio compito garantire equilibrio

Giorgia Fiorentini torna a ricoprire il ruolo di presidente quindici anni dopo, con l’obiettivo di garantire equilibrio. Seduta nel seggio più alto della Sala consiliare, riflette sul percorso che l’ha portata fin qui, tra militanza, elezioni e l’esperienza da consigliera comunale, sempre all’interno dello stesso schieramento politico.

Là, nel seggio più alto della Sala consiliare, dove tutto (o quasi) è cominciato. Certo, prima c’era stato il periodo della militanza, l’elezione nell’assise civica e l’esperienza da consigliera comunale, sempre dalla stessa parte politica. Ma per Giorgia Fiorentini assumere l’incarico di presidente del Consiglio comunale rappresenta una specie di "ritorno alle origini". Perché la storica esponente di Uniti per Falconara, esattamente 15 anni fa, aveva già ricoperto quel ruolo. E cioè, a metà della prima legislatura guidata dall’allora sindaco Goffredo Brandoni (Brandoni che, nel bis, la nominò assessore ai Servizi sociali e al Welfare: era il 2016). Ilrestodelcarlino.it

