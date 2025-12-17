giorgia e i governicoli un libro pungente e attuale

“Giorgia e i governicoli” è un libro satirico di Beppe Fantin, vignettista e collaboratore di Quarta Repubblica. Pubblicato da Signs Publishing, affronta temi politici e attuali con uno stile pungente, offrendo una riflessione critica sulla scena politica italiana e sul ruolo dei piccoli governi.

Roma, 17 dic – È stato pubblicato nei giorni scorsi – per i tipi di Signs Publishing – “Giorgia e i governicoli”, libro satirico del vignettista e collaboratore fisso di Quarta Repubblica (famosa trasmissione di Rete 4) Beppe Fantin. Il libro. Il volume, introdotto da Nicola Porro, è una limpida e irriverente rappresentazione dell’odierna situazione socio-politica, un racconto acutamente sarcastico e ostinatamente controcorrente. Il libro, 280 pagine a colori in grande formato è inoltre arricchito dai testi di Salvatore Di Bartolo. Scrive nella prefazione il noto presentatore Mediaset: «Con un linguaggio fluido e diretto, sapientemente accompagnato dalla straordinaria forza evocativa delle immagini, Beppe Fantin e Salvatore Di Bartolo demoliscono in un colpo solo la falsa retorica antifascista imperversante nell­’odierno dibattito pubblico e l’infallibile dogmatismo sanitario tipico del periodo pandemico». 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

