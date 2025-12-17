Giorgia e i governicoli un libro pungente e attuale
“Giorgia e i governicoli” è un libro satirico di Beppe Fantin, vignettista e collaboratore di Quarta Repubblica. Pubblicato da Signs Publishing, affronta temi politici e attuali con uno stile pungente, offrendo una riflessione critica sulla scena politica italiana e sul ruolo dei piccoli governi.
Roma, 17 dic – È stato pubblicato nei giorni scorsi – per i tipi di Signs Publishing – “Giorgia e i governicoli”, libro satirico del vignettista e collaboratore fisso di Quarta Repubblica (famosa trasmissione di Rete 4) Beppe Fantin. Il libro. Il volume, introdotto da Nicola Porro, è una limpida e irriverente rappresentazione dell’odierna situazione socio-politica, un racconto acutamente sarcastico e ostinatamente controcorrente. Il libro, 280 pagine a colori in grande formato è inoltre arricchito dai testi di Salvatore Di Bartolo. Scrive nella prefazione il noto presentatore Mediaset: «Con un linguaggio fluido e diretto, sapientemente accompagnato dalla straordinaria forza evocativa delle immagini, Beppe Fantin e Salvatore Di Bartolo demoliscono in un colpo solo la falsa retorica antifascista imperversante nell’odierno dibattito pubblico e l’infallibile dogmatismo sanitario tipico del periodo pandemico». 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Giorgia Meloni pubblica il suo libro in India, la prefazione di «Io sono Giorgia» firmata da Nerenda Modi: la dedica speciale alla premier
Leggi anche: Trump promuove il libro di Giorgia Meloni sui social: “È ispirazione per tutti”
MELONI E LA SCONFITTA DEI “GOVERNICOLI” - È prevista domani l’uscita in libreria e nei principali store digitali del libro Giorgia e i governicoli. opinione.it
Improvvisarsi scrittori shorts
GIORGIA E I GOVERNICOLI Il meglio della satira di Beppe Fantin, vignettista di "Quarta Repubblica", la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4, in un libro pungente e attuale con le sue vignette satiriche e i testi di Salvatore Di Bartolo. Un volume di 280 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.