Gioielli borse abbigliamento | al mercato in Ghiaia e in un magazzino di Salso sequestrati duemila prodotti contraffatti | due denunce

Nel corso di recenti controlli, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa duemila prodotti contraffatti tra gioielli, borse e abbigliamento, sia al mercato di Ghiaia che in un magazzino di Salso. Due persone sono state denunciate nell’ambito di un’azione mirata a contrastare il commercio illecito di beni falsificati.

Nelle scorse settimane, i finanzieri del Comando Provinciale di Parma, nell'ambito della costante azione di monitoraggio e controllo economico del territorio, hanno intensificato il dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e alla contraffazione, svolgendo specifici interventi operativi.

