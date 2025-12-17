Giocattoli in movimento | scambio di giochi e libri usati per un Natale solidale
BRINDISI - Un Natale diverso, più sostenibile e solidale, arriva tra le strade di Brindisi grazie all'iniziativa "Giocattoli in movimento", promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle. L'evento, ormai tradizione consolidata della città brindisina, trasforma il dare e ricevere in un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Giocattoli in Movimento 2024
