Giocattoli in movimento | scambio di giochi e libri usati per un Natale solidale

BRINDISI - Un Natale diverso, più sostenibile e solidale, arriva tra le strade di Brindisi grazie all'iniziativa "Giocattoli in movimento", promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle. L'evento, ormai tradizione consolidata della città brindisina, trasforma il dare e ricevere in un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

giocattoli movimento scambio giochi“Giocattoli in Movimento” torna ad Alessandria con nuove raccolte - Il progetto “Giocattoli in Movimento” del M5S Alessandria torna il 13 e 20 dicembre con due giornate di raccolta solidale in Corso Roma. ilpiccolo.net

“Giocattoli in Movimento” arriva a Pomezia: dal M5S un Natale più solidale, sostenibile e a misura di bambino - I materiali raccolti saranno poi donati a reparti pediatrici, case famiglia e strutture per l’infanzia, contribuendo concretamente a regalare momenti di gioia a tanti bambini ... castellinotizie.it

