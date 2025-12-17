Dopo l'infortunio alla caviglia, Santiago Gimenez si è sottoposto a un intervento chirurgico, con il rientro previsto nei prossimi mesi. Questa scelta influenzerà le strategie di mercato del Milan, che dovrà valutare nuove opzioni per rinforzare l'attacco in vista della stagione. La situazione apre nuovi scenari per il club rossonero e le sue prossime mosse sul mercato.

Il Milan e Santiago Gimenez hanno deciso che l'operazione è la soluzione più giusta per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia. Tare ha già pronto l'affondo per Fullkrug sul mercato. Fanpage.it

Leggi anche: Bremer si racconta: «Spero di riportare la Juve a grandi traguardi. Ecco cosa mi sono detto dopo l’infortunio, nel momento del mio rientro avevo i brividi perché…»

Leggi anche: David Juve, cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gimenez si opera dopo l’infortunio: fissato il rientro, cosa succede ora al Milan sul mercato - Il Milan e Santiago Gimenez hanno deciso che l'operazione è la soluzione più giusta per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia ... fanpage.it