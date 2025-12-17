Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan | ora l’unica alternativa è Füllkrug
Gimenez si è sottoposto a un intervento alla caviglia, complicando i piani di mercato del Milan. L’ultima apparizione risale al 28 ottobre, in una gara di 62 minuti contro l’Atalanta, senza lasciare particolari segni. Ora, con l'infortunio, l’unica alternativa disponibile è Füllkrug, che dovrà assumersi maggiori responsabilità per sostenere la squadra nel prosieguo della stagione.
L’ultima volta che si è visto in campo è stato il 28 ottobre: 62 minuti abbastanza incolori contro l’ Atalanta. Poi, lo stop: il dolore alla caviglia era troppo e si era resa necessaria una terapia conservativa per provare a risolverlo. Così Santiago Gimenez si è fermato, senza una rete in campionato e con una sola in Coppa Italia. Stop. Un’involuzione pesantissima che l’attaccante, già sul mercato in estate, ha voluto ascrivere anche al problema fisico sostenendo quanto l’abbia rallentato, mese dopo mese. Fino a dover alzare bandiera bianca. Solo che la terapia non è bastata e si è resa necessaria l’operazione: l’intervento è già programmato per domani, giovedì 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il CorSera: “Gimenez mai nei piani di Max Allegri”. L’allenatore del Milan dal mercato si aspetta …
Leggi anche: Gimenez si opera dopo l’infortunio: fissato il rientro, cosa succede ora al Milan sul mercato
FLASH | Milan, Gimenez si opera: i tempi di recupero - Tiene banco l'infortunio di Gimenez in casa Milan, ma attenzione alle ultime novità. fantamaster.it
Gimenez infortunato, si opera alla caviglia: quanto resterà fuori e quali partite salterà - L'attaccante messicano ha deciso di andare sotto i ferri: i tempi di recupero e le strategie del Milan sul mercato ... tuttosport.com
Gimenez si opera dopo l’infortunio: fissato il rientro, cosa succede ora al Milan sul mercato - Il Milan e Santiago Gimenez hanno deciso che l'operazione è la soluzione più giusta per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia ... fanpage.it
GIMENEZ SI OPERA Arriva la conferma da mister Allegri: dopo il riacutizzarsi del problema alla caviglia e il consulto in Olanda, Santiago #Gimenez si opererà domani mattina. Per lui previsto uno stop di circa due mesi - facebook.com facebook
Allegri da Riyad annuncia: “Domani l’intervento alla caviglia per Santiago Gimenez” #Milan x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.