Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan | ora l’unica alternativa è Füllkrug

Gimenez si è sottoposto a un intervento alla caviglia, complicando i piani di mercato del Milan. L’ultima apparizione risale al 28 ottobre, in una gara di 62 minuti contro l’Atalanta, senza lasciare particolari segni. Ora, con l'infortunio, l’unica alternativa disponibile è Füllkrug, che dovrà assumersi maggiori responsabilità per sostenere la squadra nel prosieguo della stagione.

L’ultima volta che si è visto in campo è stato il 28 ottobre: 62 minuti abbastanza incolori contro l’ Atalanta. Poi, lo stop: il dolore alla caviglia era troppo e si era resa necessaria una terapia conservativa per provare a risolverlo. Così Santiago Gimenez si è fermato, senza una rete in campionato e con una sola in Coppa Italia. Stop. Un’involuzione pesantissima che l’attaccante, già sul mercato in estate, ha voluto ascrivere anche al problema fisico sostenendo quanto l’abbia rallentato, mese dopo mese. Fino a dover alzare bandiera bianca. Solo che la terapia non è bastata e si è resa necessaria l’operazione: l’intervento è già programmato per domani, giovedì 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

