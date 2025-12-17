Gimenez sceglie l’operazione | stop lungo e piani del Milan da rivedere

Santiago Gimenez ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo ha condizionato nella stagione. La scelta, arrivata dopo settimane di attesa, segna un punto di svolta nel percorso di recupero del giocatore e potrebbe influenzare i piani futuri del Milan.

La decisione è arrivata dopo settimane di attesa e tentativi andati a vuoto. Santiago Gimenez ha scelto l’intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo tormenta dall’autunno e che ne ha frenato rendimento e continuità. Il centravanti del Milan, dopo un consulto medico avvenuto in Olanda, ha optato per l’operazione, mettendo fine a una fase di gestione conservativa che non ha prodotto i risultati sperati. Dal campo all’intervento: cosa è successo. L’infortunio risale al 28 ottobre, nella gara di campionato pareggiata 1-1 sul campo dell’Atalanta. Da quel momento Gimenez è stato costretto a fermarsi, convivendo con un dolore persistente che non gli ha permesso di rientrare a pieno regime. 🔗 Leggi su Milanzone.it

