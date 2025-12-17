Gila Inter il grande sogno per la difesa è lui! Marotta può far leva su quel fattore per convincere Lotito

Gila Inter punta a rinforzare la difesa e il sogno di mercato si concentra su un grande nome. Marotta potrebbe sfruttare questa opportunità per convincere Lotito e portare a termine l’operazione, delineando una strategia mirata per il centrale della Lazio.

© Internews24.com - Gila Inter, il grande sogno per la difesa è lui! Marotta può far leva su quel fattore per convincere Lotito Inter News 24 : la strategia per il centrale della Lazio. L’Inter non si ferma alla ricerca di un esterno e rivolge lo sguardo con estrema decisione verso il pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da Cronache di spogliatoio, l’interesse dei nerazzurri per Mario Gila si è fatto estremamente concreto, tanto da proiettare il difensore spagnolo in cima alla lista dei desideri della dirigenza di via della Liberazione per la prossima stagione. Il centrale classe 2000, cresciuto nel Real Madrid e noto per la sua rapidità e capacità di lettura nel gioco d’anticipo, è considerato il profilo ideale per l’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che cerca elementi affidabili per ringiovanire la retroguardia. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro Leggi anche: Mercato Juve, svelato il sogno a centrocampo: c’è un grande ostacolo per strappare quel big e portarlo a Torino ma… Gli aggiornamenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fai questo se ti morde un SERPENTE virale TS - L'Inter punta su Gila: i costi dell'operazione. E c'è un sogno per il centrocampo - Con Acerbi infortunato e De Vrij molto indietro nelle gerarchie, l'Inter potrebbe muoversi da subito in difesa. msn.com

Gila e il nerazzurro: "Inter in crisi? Film di fantascienza. Loro sono i più forti" - Il tecnico nerazzurro e il big match di questo pomeriggio all’Arena "Dobbiamo avere identità e rincorrere un sogno per i tifosi". lanazione.it

Interesse concreto dell’ #Inter per Mario Gila: lo spagnolo è in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare la difesa Il contratto del classe 2000 con la Lazio scade nel 2027 e lui stesso, in una conferenza stampa a fine ottobre, ha confermato di non aver anc x.com

Interesse concreto dell’Inter per Mario Gila: lo spagnolo è in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare la difesa Il contratto del classe 2000 con la Lazio scade nel 2027 e lui stesso, in una conferenza stampa a fine ottobre, ha confermato di non aver ancor - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.