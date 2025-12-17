Gil Gerard si è spento a 82 anni | era il volto di Buck Rogers

Gil Gerard, celebre attore noto per aver interpretato Buck Rogers, si è spento all'età di 82 anni. Figura iconica degli anni Settanta e Ottanta, il suo contributo nel mondo dello spettacolo ha lasciato un'impronta indelebile. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per i fan e gli appassionati di cinema e televisione.

