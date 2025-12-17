Gigi D?Agostino compie 58 anni La malattia e il ritorno a Sanremo come sta il dj | La paura non va mai via c?è ogni secondo

Gigi D'Agostino, icona della musica dance, celebra 58 anni segnato da sfide e successi. Dopo un periodo difficile legato alla malattia, il dj è tornato a Sanremo, affrontando con coraggio le paure quotidiane. La sua musica, tra successi come

© Leggo.it - Gigi D?Agostino compie 58 anni. La malattia e il ritorno a Sanremo, come sta il dj: «La paura non va mai via, c?è ogni secondo»

L?Amour Toujours è uno dei suoi brani più celebri e ancora oggi i suoi pezzi vengono ballati in tutte le discoteche d?Italia - e non solo. La musica di Gigi. Leggo.it

Leggi anche: Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire»

Leggi anche: “Ritorno al futuro day”, il film cult compie quarant’anni: la proiezione a Terni in versione restaurata 4K

gigi dagostino compie 58Gigi D’Agostino compie 58 anni. La malattia e il ritorno a Sanremo, come sta il dj: «La paura non va mai via, c’è ogni secondo» - L’Amour Toujours è uno dei suoi brani più celebri e ancora oggi i suoi pezzi vengono ballati in tutte le discoteche d’Italia - leggo.it

Il ritorno “Lento Violento” di Gigi D’Agostino, live a Milano il 27 settembre: “Suonerò per tre ore e mezza” - Gigi D’Agostino ospite a Deejay Chiama Italia: l’occasione è il concerto in programma sabato 27 settembre a Fiera Milano Live. deejay.it

