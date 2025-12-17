Gigi D?Agostino compie 58 anni La malattia e il ritorno a Sanremo come sta il dj | La paura non va mai via c?è ogni secondo
Gigi D'Agostino, icona della musica dance, celebra 58 anni segnato da sfide e successi. Dopo un periodo difficile legato alla malattia, il dj è tornato a Sanremo, affrontando con coraggio le paure quotidiane. La sua musica, tra successi come
L?Amour Toujours è uno dei suoi brani più celebri e ancora oggi i suoi pezzi vengono ballati in tutte le discoteche d?Italia - e non solo. La musica di Gigi. Leggo.it
Leggi anche: Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire»
Leggi anche: “Ritorno al futuro day”, il film cult compie quarant’anni: la proiezione a Terni in versione restaurata 4K
Speciale della trasmissione Se sto male dove vado sul Covid Hospital di Partinico
Gigi D’Agostino compie 58 anni. La malattia e il ritorno a Sanremo, come sta il dj: «La paura non va mai via, c’è ogni secondo» - L’Amour Toujours è uno dei suoi brani più celebri e ancora oggi i suoi pezzi vengono ballati in tutte le discoteche d’Italia - leggo.it
Il ritorno “Lento Violento” di Gigi D’Agostino, live a Milano il 27 settembre: “Suonerò per tre ore e mezza” - Gigi D’Agostino ospite a Deejay Chiama Italia: l’occasione è il concerto in programma sabato 27 settembre a Fiera Milano Live. deejay.it
#BuonCompleanno al DJ Gigi D'Agostino che compie 58 anni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.