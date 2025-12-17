Giarre sorpresi mentre svaligiano i distributori automatici | un giovane fermato

Nelle prime ore del mattino a Giarre, i Carabinieri hanno fermato un giovane di 26 anni mentre tentava di svaligiare distributori automatici. L’intervento tempestivo ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’autore, responsabile di furto aggravato in concorso.

Intervento dei Carabinieri nelle prime ore del mattino. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno colto sul fatto un 26enne del posto, denunciandolo all' Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso. Le accuse si basano sugli indizi raccolti, che dovranno essere valutati nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La segnalazione di un cittadino e l'arrivo delle pattuglie. Erano quasi le cinque del mattino quando un automobilista di passaggio, dimostrando grande senso civico, ha contattato la centrale operativa dei Carabinieri di Giarre.

