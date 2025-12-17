Gianluca Galassi e Joris Seddik portano doni nel reparto Pediatria dell’Ospedale

Gianluca Galassi e Joris Seddik portano gioia e speranza nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo de Saliceto di Piacenza. Anche quest’anno, l’associazione William Bottigelli ha organizzato un momento speciale, donando sorrisi ai piccoli pazienti con giochi, dolciumi e tanta solidarietà. Un gesto di affetto che illumina il reparto, consolidando il valore della comunità e della condivisione.

