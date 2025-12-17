Gianluca Galassi e Joris Seddik portano doni nel reparto Pediatria dell’Ospedale
Gianluca Galassi e Joris Seddik portano gioia e speranza nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo de Saliceto di Piacenza. Anche quest’anno, l’associazione William Bottigelli ha organizzato un momento speciale, donando sorrisi ai piccoli pazienti con giochi, dolciumi e tanta solidarietà. Un gesto di affetto che illumina il reparto, consolidando il valore della comunità e della condivisione.
Come da tradizione anche quest’anno l’associazione William Bottigelli ha organizzato e portato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo de Saliceto di Piacenza, sport, solidarietà e tantissimi giochi e dolciumi per i più piccoli. L’appuntamento si ripete ogni anno quando il Natale si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
