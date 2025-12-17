Ghezzano polo 0-6 | approvato il progetto di efficientamento energetico

L’amministrazione di Ghezzano ha dato il via libera ai lavori di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia, completando un intervento strategico di consolidamento strutturale. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e le prestazioni dell’edificio, contribuendo a un esempio di sostenibilità e innovazione nel territorio. Un passo importante per garantire un ambiente scolastico più efficiente e sicuro per bambini e staff.

