ghemon ospite ad atripalda per giovani in biblioteca

Ghemon torna in Irpinia per un evento a Atripalda, parte del progetto “Giovani in Biblioteca”. Sabato 20 dicembre alle 18:30, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”, si terrà un incontro intitolato “Dialogo con Ghemon”, offrendo un’occasione di confronto e musica in un contesto culturale dedicato ai giovani.
Tempo di lettura: 2 minuti Un grande ritorno in Irpinia per Ghemon. Sabato 20 dicembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di Atripalda, si terrà l’incontro “ Dialogo con Ghemon ”, appuntamento culturale di rilievo inserito nel progetto Giovani in Biblioteca. Artista poliedrico e tra le voci più riconoscibili della scena culturale italiana contemporanea, Ghemon – al secolo Gianluca Picariello, originario di Avellino – si racconterà in un dialogo aperto con il pubblico, attraversando temi legati alla musica, alla scrittura, al percorso artistico e alla visione culturale, con un intermezzo di stand up comedy, elemento distintivo del suo linguaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
