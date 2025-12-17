Gesualdo celebra il Natale con la musica dei suoi giovani talenti
Gesualdo si anima con il tradizionale Concerto di Natale, un evento che coinvolge i giovani talenti della comunità. Il concerto, previsto per sabato 20 dicembre 2025 alle 18, rappresenta un momento di festa, emozione e condivisione, arricchendo il calendario natalizio e rafforzando il senso di comunità attraverso la musica.
La comunità di Gesualdo si prepara a vivere un momento di grande emozione e condivisione in occasione del Concerto di Natale, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso la Chiesa del SS. Rosario, in Piazza Neviera.Non un semplice evento musicale, ma un vero e proprio abbraccio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
