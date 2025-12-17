Una foto pubblicata sui social da Miss Finlandia, Sarah Dzafce, ha scatenato una forte polemica e portato alla sua espulsione da Miss Universo. L'immagine, in cui fingeva di avere gli occhi a mandorla, ha suscitato reazioni di sdegno e discussioni sul rispetto e la sensibilità culturale.

© Ilfattoquotidiano.it - “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo

Miss Finlandia ha fatto scoppiare un caso in patria. Sarah Dzafce, questo il nome della reginetta del paese scandinavo, è stata espulsa da Miss universo, quest’anno svoltosi in Thailandia, a causa di una foto postata sui social lo scorso 11 dicembre in cui è ritratta mentre finge di avere gli occhi a mandorla. La didascalia sotto il post recita: “Mangiando con un cinese”. Dai principali paesi asiatici – Cina, Giappone e Corea del Sud – si è sollevata un’onda di indignazione contro la 22enne. Non solo. Anche la compagnia aerea finlandese Finnair ha preso le distanze dalla foto della Dzafce. Come riporta la BBC, una volta tornata in patria la Miss è stata richiamata anche dal primo ministro Petteri Orpo, che ha definito il gesto di Sarah “scriteriato e stupido” e che la controversia ha danneggiato l’immagine della Finlandia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto

Leggi anche: Il gesto di Rupert Grint per il nuovo Ron che ha commosso i fan sui social: cosa ha fatto prima del ciak

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo - Interviene anche il primo ministro finlandese definendo il gesto "scriteriato" ... ilfattoquotidiano.it