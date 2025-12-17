Geronimo Stilton entra in Rainbow Iginio Straffi | ‘Così costruiamo il grande polo italiano per ragazzi’

Rainbow amplia il suo universo con l’ingresso di Geronimo Stilton, rafforzando la propria presenza nel panorama dell’intrattenimento per ragazzi. Iginio Straffi sottolinea l’importanza di questa acquisizione come parte di una strategia che mira a consolidare il polo italiano dedicato ai più giovani, puntando su storie coinvolgenti e personaggi iconici per continuare a innovare e ispirare le nuove generazioni.

