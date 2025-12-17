Geronimo Stilton cambia casa | Rainbow acquisisce i diritti del topo più amato dai ragazzi

Geronimo Stilton, il celebre topo giornalista amato da milioni di ragazzi, cambia casa. Rainbow, la società di produzione, ha acquisito i diritti del personaggio, aprendo una nuova fase per le avventure del celebre protagonista. Questa novità promette di portare il famoso topo in nuove dimensioni e formati, consolidando ulteriormente il suo successo tra le giovani generazioni.

Una nuova era per Geronimo Stilton, il topo giornalista che ha fatto innamorare milioni di giovani lettori in tutto il mondo. Rainbow, il celebre gruppo italiano dell’intrattenimento fondato da Igino Straffi, ha ufficialmente acquisito la proprietà intellettuale del personaggio, segnando un importante passaggio per uno dei fenomeni editoriali più iconici degli ultimi venticinque anni. L’operazione . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

