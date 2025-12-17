Georgina Rodriguez | L' anello da 6 milioni di sterline? Era il minimo che Ronaldo potesse fare

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si preparano a vivere un 2026 speciale, segnato da nozze e nuove emozioni. Dopo un decennio di amore, i due sono pronti a compiere un passo importante, mentre le voci e le notizie sulla coppia continuano a tenere alta l’attenzione dei fan. Un percorso di affetto e successi che si concretizza in un futuro da condividere, tra sogni e progetti da realizzare insieme.

© Ilgiornale.it - Georgina Rodriguez: "L'anello da 6 milioni di sterline? Era il minimo che Ronaldo potesse fare" Il 2026 sarà un anno importante per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Dopo dieci anni di fidanzamento il campione portoghese e la compagna sono pronti a convolare a nozze. L'evento - una festa privata per pochi intimi, hanno assicurato i due - si svolgerà con ogni probabilità dopo i Mondiali di calcio presumibilmente a Madeira, isola dove è nato e cresciuto CR7. Le parole sull'anello. La proposta di nozze era arrivata a sorpresa lo scorso agosto, quando Georgina aveva condiviso la foto del prezioso brillante regalatole da Cristiano: un lussuoso anello del valore di 6 milioni di sterline. Un regalo che oggi, a distanza di tempo, Georgina ha definito quasi "dovuto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Paris Fashion Week, pagelle look: Meghan Markle total white da regina (10), Georgina Rodriguez con l'anello da 11 milioni (6), Kylie Jenner d'argento (8,5) Leggi anche: Georgina Rodriguez e quella frase sull’anello: «Il minimo dopo dieci anni di attesa» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gli anelli di fidanzamento più costosi del 2025; Gli anelli di fidanzamento vip più belli e costosi di sempre; Gli anelli di fidanzamento più costosi del 2025; Gli anelli di fidanzamento più costosi del 2025. Georgina Rodriguez e quella frase sull’anello: «Il minimo dopo dieci anni di attesa» - A catalizzare l’attenzione è la frase di Georgina Rodriguez sull’anello: ironica, consapevole, impossibile da ignorare ... panorama.it

Georgina Rodriguez approfitta di Venezia per mostrare l'anello di fidanzamento da 3 milioni di dollari - Sul red carpet dei Filming Italy Venice Award, domenica sera, gli occhi non erano puntati solo sui riflettori della Mostra del Cinema di Venezia, ma anche sullo scintillante anello di fidanzamento di ... huffingtonpost.it

Da Georgina Rodriguez a Grace Kelly: i 5 anelli di fidanzamento più costosi al mondo - Ma se dopo nove anni e cinque figli insieme la notizia appariva ai più scontata, a far chiacchierare molto è il prezioso anello che il campione ... dilei.it

