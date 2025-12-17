Genova travolto da un tir e strascinato per due kilometri | muore a 67 anni Elio Arlandi

Nella serata del 16 dicembre, Genova è stata teatro di un grave incidente stradale in cui Elio Arlandi, un uomo di 67 anni, è stato travolto da un tir e trascinato per due chilometri. La tragedia ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale, evidenziando la pericolosità di alcune dinamiche della circolazione stradale.

© Dayitalianews.com - Genova, travolto da un tir e strascinato per due kilometri: muore a 67 anni Elio Arlandi ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella serata del 16 dicembre. Un grave incidente stradale ha sconvolto Genova nella serata del 16 dicembre. Elio Arlandi, 67 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir in via Cantore. L’impatto è stato devastante: il corpo dell’uomo è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante, che ha continuato a viaggiare per circa due chilometri prima di arrestarsi. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del camion non si sarebbe accorto dell’investimento. A segnalare l’anomalia sono stati alcuni passanti, insospettiti da qualcosa che veniva trascinato dal veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: Travolto da una bobina per nastri d’acciaio: operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario Leggi anche: Travolto da un’auto mentre guida lo scooter, Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni: donati gli organi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grave incidente a Genova sul Ponte San Giorgio due feriti nel tamponamento tra due tir Due pedoni investiti da Tir a Genova e a Savona, muoiono un musicista e una studentessa - Tragedie fotocopia a distanza di poche ore a Genova e a Savona: morti investiti da Tir il musicista di 67 anni Elio Arlandi e la studentessa di 22 Valentina ... ilsecoloxix.it

Elio Arlandi morto in un incidente a Genova, è stato investito da un tir e trascinato per 2 chilometri - Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, è morto in un incidente stradale a Genova: è stato investito da un tir e trascinato per circa due chilometri ... virgilio.it

Pedone travolto e trascinato da un tir muore a Genova x.com

Genova - Non ce l'ha fatta il pensionato 90enne travolto ieri mentre attraversava la strada a Voltri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.