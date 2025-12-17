Genova spaccio di crack ed eroina in via Prè | 23 persone arrestate | Video

A Genova, un'operazione congiunta di carabinieri e polizia locale ha smantellato un giro di spaccio di crack ed eroina in via Prè, con 23 persone arrestate. Tutto ruotava attorno a un ristorante senegalese, punto nevralgico dell'attività illecita. Un blitz che mette in luce la complessità e la pericolosità del fenomeno nel cuore della città.

© Ilsecoloxix.it - Genova, spaccio di crack ed eroina in via Prè: 23 persone arrestate | Video Operazione congiunta di carabinieri e polizia locale: tutto ruotava attorno a un ristorante senegalese. Tra i clienti filmati un tredicenne e un uomo con un bimbo in braccio. La titolare veniva chiamata dagli spacciatori affettuosamente “la mamma”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it Leggi anche: Il video del maxi blitz antidroga a Ostia, 12 persone arrestate: così lo spaccio era attivo h24 Leggi anche: Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Genova, al via le Domeniche Pedonali in 4 quartieri; L’associazione Liber premia Liguria Digitale. “Eccellenza d’Italia nella sanità hi-tech”; Genova, difende l’ex violento a processo ma l’uomo viene condannato a 10 anni; Aumento Irpef, alt del governo al Comune di Genova. “Prima la tassa sugli imbarchi”. Genova, spaccio di crack ed eroina in via Prè: 23 persone arrestate - Operazione congiunta di carabinieri e polizia locale: tutto ruotava attorno a un ristorante senegalese. ilsecoloxix.it

Maxi operazione di carabinieri e polizia locale contro lo spaccio di crack ed eroina in via Pré: 23 arresti - Documentate 1600 cessioni di droga in pochi mesi: tra i clienti un ragazzino di 13 anni e un padre con il bimbo in braccio. msn.com

Maxi operazione di carabinieri e polizia locale contro lo spaccio in via Prè: 23 arresti - Era lei, la titolare di un ristorante etnico senegalese in via Prè, il punto di riferimento per una rete di spacciatori prevalentemente senegalesi che da anni tr ... primocanale.it

Viaggio nei vicoli della droga a Genova tra i giovani si spaccia il Rivotril, leroina dei poveri

