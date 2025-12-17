Generosità sotto l’albero | a Seregno torna il Regalo sospeso

A Seregno torna il “Regalo sospeso”, l’iniziativa solidale che invita a donare un sorriso ai più piccoli. In occasione del Natale, più di cento giocattoli sono stati raccolti grazie alla generosità della comunità, dimostrando come un gesto semplice possa fare la differenza. La sesta edizione di questa bella tradizione invita tutti a partecipare, portando un dono che scalderà il cuore di chi ne ha più bisogno.

Mentre il Natale è ormai alle porte, sono oltre un centinaio i giocattoli raccolti grazie a "Il "Regalo sospeso", l'iniziativa organizzata da Città del Sole Seregno, giunta quest'anno alla sua sesta edizione.Come ha chiarito l'amministrazione comunale, "i regali raccolti grazie alle donazioni dei.

