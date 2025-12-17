Generosità sotto l’albero | a Seregno torna il Regalo sospeso

A Seregno torna il “Regalo sospeso”, un’iniziativa di generosità che coinvolge la comunità in vista del Natale. Organizzata da Città del Sole Seregno alla sua sesta edizione, questa iniziativa ha già raccolto circa un centinaio di giocattoli pronti a portare gioia ai più piccoli. Un gesto di solidarietà che dimostra come un piccolo contributo possa fare grande differenza.

Mentre il Natale è ormai alle porte, sono circa un centinaio i giocattoli raccolti grazie a “Il “Regalo sospeso”, l’iniziativa organizzata da Città del Sole Seregno, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.Come ha chiarito l'amministrazione comunale, “i regali raccolti grazie alle donazioni dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

