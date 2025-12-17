Gen Z e dating | la paura di essere troppo blocca l’intimità
La Generazione Z desidera relazioni autentiche e profonde, ma spesso si trova bloccata dal timore di essere giudicata. Nonostante l’84% voglia instaurare legami emotivi sinceri, la paura di sembrare “troppo” o di sbagliare ostacola spesso l’avvio di relazioni significative. Un paradosso che riflette le sfide emotive di questa generazione nel mondo del dating.
Vogliono connessione profonda, ma il timore del giudizio li frena. È il paradosso della Generazione Z quando si tratta di appuntamenti: l’84% desidera costruire un legame emotivo autentico, eppure molti si bloccano prima ancora di iniziare una conversazione sincera. Lo rivela il Gen Z D.A.T.E. Report 2025 di Hinge, che ha intervistato 30.000 utenti in tutto il mondo per fotografare le dinamiche degli incontri tra i giovani nati tra il 1997 e il 2007. Il fantasma del rifiuto. La paura più grande? Essere percepiti come “troppo intensi”. Il 46% dei ragazzi e delle ragazze della Gen Z teme questa etichetta, contro il 40% dei millennial. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
