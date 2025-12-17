Gazzetta dello Sport | De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad | via alla Supercoppa

Aurelio De Laurentiis e Jacqueline hanno guidato la partenza del Napoli verso Riad, dove si disputa la Supercoppa Italiana. La squadra ha raggiunto la città saudita ieri sera, pronta a confrontarsi in un importante appuntamento internazionale.

Aurelio De Laurentiis e la moglie Jacqueline hanno aperto la strada alla spedizione azzurra sbarcata ieri sera a Riad. Il presidente del Napoli è stato tra i primi a uscire dal terminal, seguito via via dal resto della squadra. Tra i volti più attesi c'era anche quello di Romelu Lukaku, rientrato in gruppo e subito al centro dell'attenzione, come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, inviato in Arabia. Berretto in testa e cuffie alle orecchie, Big Rom è tornato a respirare l'atmosfera della trasferta, in attesa di ritrovare anche il campo.

