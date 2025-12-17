Gaza senza pace | cosa accade nella Striscia tra pioggia e occupazione permanente

La situazione a Gaza rimane critica, con negoziati in stallo e la Fase 2 ancora lontana. Israele prolunga le violazioni del cessate il fuoco e ostacola l’assistenza umanitaria, mentre pioggia e vento aggravano le condizioni degli sfollati, lasciando la Striscia in una difficile situazione di crisi e incertezza.

NON C'E' PACE PER GAZA "La sofferenza a Gaza è incessante. Le bombe forse sono diminuite, ma il dolore no. Ha semplicemente cambiato forma. Ora la sofferenza cade dal cielo sotto forma di pioggia gelida. Le inondazioni travolgono le tende. Le tempest - facebook.com facebook

Il piano di pace di Trump a Gaza è fermo alla fase uno. Trump annuncia il secondo cessate il fuoco, e poche ore dopo Thailandia e Cambogia tornano in guerra. In Ruanda, Trump annuncia l’accordo di pace e l’M23 conquista un’altra città. Il Nobel per la pace x.com

