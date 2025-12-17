Gaza senza pace | cosa accade nella Striscia tra pioggia e occupazione permanente

La situazione a Gaza rimane critica, con negoziati in stallo e la Fase 2 ancora lontana. Israele prolunga le violazioni del cessate il fuoco e ostacola l’assistenza umanitaria, mentre pioggia e vento aggravano le condizioni degli sfollati, lasciando la Striscia in una difficile situazione di crisi e incertezza.

I negoziati sono in stallo e la Fase 2 non arriva. Israele continua a violare il cessate il fuoco e blocca gli aiuti umanitari, mentre pioggia e vento si portano via le tende degli sfollati. Fanpage.it

