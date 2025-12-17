Gaza neonato muore di freddo Gli sfollati tra acqua e fango

Nella Striscia di Gaza, le condizioni dei civili sfollati peggiorano drasticamente a causa delle intense piogge e delle inondazioni. Tende allagate e temperature rigide aggravano la già difficile situazione umanitaria, portando alla tragica perdita di vite innocenti, tra cui un neonato morto di freddo. La situazione richiede urgentemente interventi per alleviare la crisi.

A Gaza si muore di freddo: deceduti un neonato e un bimbo di 9 anni - Un neonato e un bimbo di nove anni sono morti di freddo a Gaza dove la tempesta Byron sta seminando distruzione ... interris.it

#Gaza Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia. Lo riporta l'emittente #AlJazeera, secondo cui #israele continua a limitare l'ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari, nonostante le rigide condizioni invernali. - facebook.com facebook

Piano Trump, nulla di fatto a Doha. A Gaza un neonato muore congelato Senza dettagli né conferme la formazione della forza militare multinazionale voluta dagli Stati uniti. Intanto, nessuno si occupa delle violazioni israeliane: stragi e aiuti bloccati ai valichi. I x.com

