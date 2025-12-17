Gaza neonato muore di freddo Gli sfollati tra acqua e fango

Nella Striscia di Gaza, le condizioni dei civili sfollati peggiorano drasticamente a causa delle intense piogge e delle inondazioni. Tende allagate e temperature rigide aggravano la già difficile situazione umanitaria, portando alla tragica perdita di vite innocenti, tra cui un neonato morto di freddo. La situazione richiede urgentemente interventi per alleviare la crisi.

Piove sugli sfollati nella Striscia di Gaza. Inondate di nuovo le loro povere tende. Ancora un neonato morto di freddo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza neonato muore freddoA Gaza si muore di freddo e di pioggia: “Abbiamo avvertito il mondo ma invano, non arrivano gli aiuti umanitari” - A Gaza si muore di freddo e di pioggia: "Abbiamo avvertito il mondo ma invano, non arrivano gli aiuti umanitari" ... msn.com

gaza neonato muore freddoA Gaza si muore di freddo: deceduti un neonato e un bimbo di 9 anni - Un neonato e un bimbo di nove anni sono morti di freddo a Gaza dove la tempesta Byron sta seminando distruzione ... interris.it

