Gaza Meloni | Tregua fragile tutti contribuiscano a stop ostilità

Il conflitto a Gaza continua a presentare una situazione di instabilità e tensione crescente. La presidente del Consiglio Meloni ha sottolineato la fragilità della tregua e ha invitato tutte le parti a contribuire a fermare le ostilità, evidenziando l'importanza di un impegno condiviso per la stabilità nella regione. Recentemente, Meloni ha incontrato il presidente Abu Mazen a Roma.

© Lapresse.it - Gaza, Meloni: "Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità" "Pochi giorni fa ho ricevuto qui a Roma il presidente Abu Mazen per la seconda volta in poco più di un mese. Il presidente palestinese ha chiesto con convinzione un impegno italiano forte e ambizioso nei passaggi necessari a fissare il piano di pace proposto dagli Stati Uniti e sottoscritto da tutti i protagonisti. E io credo che l'Italia non si debba sottrarre a questo impegno, che le viene richiesto appunto da più parti in un momento tanto decisivo". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camere in vista del Consiglio europeo. "Il piano di pace del presidente Trump ha avuto il grande merito di porre fine al conflitto a Gaza, un conflitto che aveva provocato un numero di vittime civili e una crisi umanitaria ingiustificabili, e che non lasciano indifferente nessuno di noi.

