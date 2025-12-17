La gastroenterologia di Reggio Emilia si conferma leader in Italia, con 35.000 prestazioni annuali e standard di eccellenza riconosciuti a livello nazionale. Un risultato che segna un traguardo storico per la sanità locale e pone le basi per un modello di eccellenza destinato a fare scuola in tutto il paese.

© Ilrestodelcarlino.it - Gastroenterologia prima in Italia, 35mila prestazioni l'anno e standard elevatissimi: "Eccellenza nazionale"

Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 - Un traguardo storico per la sanità reggiana e un modello destinato a fare scuola a livello nazionale. La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia è la prima struttura in Italia ad aver ottenuto l’accreditamento di qualità congiunto Sied-Anote Kiwa-Cermet, un riconoscimento che certifica l’eccellenza dell’attività clinica, organizzativa e assistenziale svolta sul territorio provinciale. Tumore al fegato, nuova cura per la prima volta a Bologna: “Così trattiamo lesioni finora inoperabili” Attestato d’eccellenza per il reparto diretto dal dottor Sassatelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Normative, decreti e circolari: l’Italia sommersa da 35mila pagine all’anno tra peso della carta (oltre 84 kg) e ritardi amministrativi

Leggi anche: Morto per overdose un anno fa, 28enne prima vittima dei nitazeni in Italia: “Più pericolosi del fentanyl”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gemelli primo in Italia per ginecologia, gastroenterologia e pneumologia - Gemelli in vetta alle classifiche mondiali come centro specializzato migliore per specialità, secondo la classifica stilata da Newsweek in collaborazione con Statista. avvenire.it

La visita gastroenterologica - Dott. Lorenzo Bertani

La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia prima in Italia nell’accreditamento di qualità SIED-ANOTE Kiwa-Cermet. Dopo un percorso rigoroso, viene assegnato al reparto diretto dal dottor Romano Sassatelli (in foto), l’Accreditamento d - facebook.com facebook