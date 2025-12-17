Gas russo al rigassificatore il sindaco | Non ne eravamo al corrente

Il sindaco e la giunta di Ravenna hanno dichiarato di non essere stati informati sull'arrivo di una nave con gas russo destinata al rigassificatore offshore al lago di Punta Marina. La notizia ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla comunicazione tra le autorità locali e le operazioni di rifornimento.

