Garlasco perché capire quando Stasi ha bevuto l’Estathè potrebbe portare a una svolta
Analizzare il momento esatto in cui Alberto Stasi ha consumato l’Estathé trovato nel sacco della spazzatura di Garlasco potrebbe essere determinante per chiarire gli ultimi dubbi sulla sua posizione nel caso Chiara Poggi. Questa dettagliata ricostruzione potrebbe infatti offrire una svolta decisiva nelle indagini e nel processo.
– Stabilire con precisione quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé rinvenuto nel sacco della spazzatura della villetta di Garlasco, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe rappresentare un passaggio cruciale in una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni. Su questo elemento, apparentemente secondario, si concentra oggi l’attenzione di inquirenti e parti processuali, perché da esso potrebbe dipendere anche l’esito delle verifiche su Andrea Sempio, attualmente indagato. Il dato si inserisce in un quadro in cui una certezza giudiziaria esiste già: Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’uccisione della fidanzata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
