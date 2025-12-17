Garlasco nuovi sviluppi | già consegnati in procura Telecomando asciugamano e tastiera

Garlasco torna al centro dell’attenzione con sviluppi recenti, già consegnati alle autorità. Tra nuovi elementi e ricostruzioni, il caso riaccende il dibattito sulla precisione e le sfide delle tecniche scientifiche nelle indagini. Un fronte che mette in discussione approcci e risultati, mantenendo vivo l’interesse e la complessità di una vicenda che ha segnato profondamente l’Italia.

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, a distanza di anni, con un nuovo fronte di scontro che si apre sul terreno più delicato: quello della scienza applicata alle indagini. Una vicenda giudiziaria che sembrava aver già attraversato tutte le sue fasi torna ora sotto i riflettori, alimentata da rilievi tecnici e contestazioni metodologiche che potrebbero incidere sugli equilibri processuali. Al centro, ancora una volta, ci sono le analisi genetiche e il loro peso nel ricostruire quanto accaduto nella villetta di via Pascoli. Negli ultimi mesi il dibattito attorno alle prove scientifiche si è fatto sempre più acceso, complice l'evoluzione delle tecniche forensi e una maggiore attenzione ai protocolli utilizzati negli anni passati.

