Garlasco l’ora X per la perizia chiave sul Dna | un documento tre posizioni opposte Cosa potrebbe succedere
A Garlasco, nel cuore di Pavia, si attende con trepidazione la perizia cruciale sul DNA, prevista per domani mattina al Tribunale. Un documento che potrebbe cambiare le sorti di un caso complesso, con posizioni opposte tra le parti coinvolte. L’attenzione è tutta rivolta alla decisione della gip Daniela Garlaschelli, in un momento decisivo per la vicenda giudiziaria.
Garlasco (Pavia) – La convocazione è per le 10 di domani, al Tribunale di Pavia, davanti alla gip Daniela Garlaschelli. Per quello che dovrebbe essere l’ultimo atto dell’incidente probatorio chiesto lo scorso marzo dalla Procura di Pavia per la riaperta inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che vede indagato Andrea Sempio. Oggetto dell’udienza conclusiva le tre relazioni, già depositate il 3 dicembre, ovvero le ormai note novantatré pagine firmate dalla genetista Denise Albani sulle analisi del materiale repertato sulle unghie della vittima con il Dna maschile riconducibile alla linea paterna dell’indagato, ma anche le altre due perizie sulle impronte, firmate dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
