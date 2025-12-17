Garlasco l’ora della verità | sotto accusa il Dna di Sempio che sfodera una lista di 20 oggetti che potrebbero averlo trasmesso alle unghie di Chiara
A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel caso Chiara Sempio, con l’udienza per l’incidente probatorio che potrebbe rivelare dettagli decisivi. La discussione ruota attorno al Dna di Sempio e a una lista di 20 oggetti potenzialmente collegati alle tracce trovate sulle unghie della vittima. Un momento chiave per una vicenda che ha scosso l’Italia e continua a tenere alta l’attenzione pubblica.
Il caso Garlasco, uno dei gialli più mediatici e complessi della cronaca nera italiana, vive domani un momento cruciale con l’udienza per l’incidente probatorio. A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, il focus si sposta interamente sul fronte scientifico, dove la difesa di Andrea Sempio — oggi indagato per concorso in omicidio — è pronta a dare battaglia sulla validità delle prove genetiche. Ecco i punti chiave per comprendere cosa accadrà in aula e quali sono gli argomenti al centro dello scontro peritale. Garlasco, il caso torna in Aula. Una traccia genetica il cui esito “non è consolidato” e dunque “privo di valore scientifico” e una relazione in cui sono contenuti una serie di elementi che Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, potrebbe aver toccato in tempi diversi rispetto alla vittima nella villetta di Via Pascoli a Garlasco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
